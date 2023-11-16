Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что надеется на отмену санкций США

В ходе встречи с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин выразил надежду на отмену односторонних санкций со стороны США и создание недискриминационной деловой среды для китайских компаний.
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