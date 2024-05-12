Четвертая Отечественная война

Геннадий Исаков

Автору побольше бы знаний истории. Первую мировую никак нельзя назвать отечественной войной. На Россию никто не собирался нападать, она сама спровоцировала своего старого союзника, Германию на объявление ей войны. Ей незачем было влезать в военный передел территорий Европы, затеянного европейцами. И не надо про успехи армии России. Бежали и в Белоруссии и на Украине. Армия России потеряла убитыми 2 254 000 чел, когда Германия, сражаясь со всеми - 2 037 000. А в Отечественную победили советские люди, это не только русские, но и все республики, и победили не сами по себе, а под управлением ставки, и верховного главнокомандующего И.Сталина. Огромную роль сыграли коммунисты в деле организации в тылу оборонной промышленности и снабжения армии. Коммунисты вдохновляли бойцов и сами первыми шли в атаку. И не может инфляция снижаться, когда цены растут.