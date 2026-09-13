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Газета.ру

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Патрушев: Запад услышал слова Путина об ответе на попытки захвата судов

Патрушев: Запад услышал слова Путина об ответе на попытки захвата судов

Запад услышал слова президента России Владимира Путина об ответе на попытки захвата российских торговых судов, считает помощник главы государства, рассказал председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналисту Павлу Зарубину.

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