Компании РФ активно ищут китайских посредников для проведения платежей с КНР

Российские производители электроники, осуществляющие внешнеторговые операции с КНР, начали активно обращаться к работающим в РФ китайским компаниям, чтобы те помогли им в осуществлении платежей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников в подобных отечественных компаниях.