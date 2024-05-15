Компании РФ активно ищут китайских посредников для проведения платежей с КНР

Российские производители электроники, осуществляющие внешнеторговые операции с КНР, начали активно обращаться к работающим в РФ китайским компаниям, чтобы те помогли им в осуществлении платежей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух источников в подобных отечественных компаниях.
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