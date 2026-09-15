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На участке ЕКАД ввели новую временную схему движения

На участке ЕКАД ввели новую временную схему движения

На участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) с 10-го по 15-й километр (от съезда с дублера Сибирского тракта до пересечения с улицей Высоцкого) введена новая временная схема движения.

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