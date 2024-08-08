Сотрудницу пансионата для пожилых подозревают в убийстве

Местный Следственный комитет завел дело после смерти 87-летней постоялицы частного пансионата для пожилых людей и инвалидов в Ижевске, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на соответствующее заявление.
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