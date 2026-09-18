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Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки»

Зеленский объявил о создании «Карпатской восьмерки»

Владимир Зеленский анонсировал появление формата «Карпасткой восьмерки» (С8), который объединяет Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию, а также «Евросоюз в целом».

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