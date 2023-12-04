Расчеты самоходных миномётов «Тюльпан» Южной группировки войск наносят удар по опорному пункту противника на Северском направлении

Для уничтожения бетонированных укрытий, укрепленных огневых точек и скоплений живой силы противника расчет самого большого в мире миномёта использует как обычные мины, так и корректироруемые снаряды «Смельчак» с фугасным зарядом.
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