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Закон, порядок, государство

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Расчеты самоходных миномётов «Тюльпан» Южной группировки войск наносят удар по опорному пункту противника на Северском направлении

Расчеты самоходных миномётов «Тюльпан» Южной группировки войск наносят удар по опорному пункту противника на Северском направлении

Для уничтожения бетонированных укрытий, укрепленных огневых точек и скоплений живой силы противника расчет самого большого в мире миномёта использует как обычные мины, так и корректироруемые снаряды «Смельчак» с фугасным зарядом.

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