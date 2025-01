Геймплей Monster Hunter Wilds, Beyond Good & Evil 2 жива, перенос Assassin’s Creed Shadows…

Игроки переживают за сюжет в The Witcher 4; авторы Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii продемонстрировали ключевые элементы игры в 13-минутном ролике; Assassin’s Creed Shadows снова перенесли; инсайдеры заявляют, что разработка Beyond Good & Evil 2 «идёт хорошо», и что Ubisoft готовит целый ворох крупных релизов до конца 2026-го; Square Enix раскрыла особенности ПК-версии Final Fantasy VII Rebirth; IGN опубликовала сразу 2 свежих видео с геймплеем .