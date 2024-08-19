В российских школах предлагают ввести новую дисциплину

МОСКВА, 19 августа, ФедералПресс. Первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в школах курс логики с целью развития у школьников научного и логического мышления.
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