Конец свободе слова? Весь мир следит за судьбой Павла Дурова

Не только миллиард пользователей Telegram, а также чиновники, политики и бизнесмены во всем мире сейчас внимательно следят и даже пытаются поучаствовать в судьбе Павла Дурова, который оказался за решеткой в Париже.
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