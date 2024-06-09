Летом молодые томаты особенно нуждаются в защите от болезней и вредителей

Летом молодые томаты особенно нуждаются в защите от вредителей и болезней. Нет ничего страшного в проведении внекорневой подкормки, которая позволяет сформировать крепкие завязи и плоды, делая растение более сильным.
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