Семья Депардье назвала «беспрецедентным заговором» обвинения в адрес актера

Семья Жерара Депардье прокомментировала обвинения в домогательствах в адрес французского актера. В открытом письме близкие артиста заявили, что против него организован «беспрецедентный заговор», передает РИА Новости, ссылаясь на агентство Франс Пресс.
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