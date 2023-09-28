За неделю дистанционные мошенники выудили у новгородцев более миллиона рублей

По информации пресс-службы УМВД по Новгородской области, в течение недели жители Великого Новгорода, Старорусского и Новгородского районов, решив заработать на инвестициях, перевели на счета мошенников более 1,3 миллиона рублей.
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