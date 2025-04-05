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Адриатическая лига. «Студентски центар» – «Будучность», «Борац Чачак» – «Мега»

Черногорские «Студентски центар» и «Будучность» сыграют друг с другом, сербский «Борац Чачак» примет сербскую «Мегу».

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