Трамп заявил, что Россия и Китай изучают брошенную в Афганистане американскую технику

ВАШИНГТОН, 10 окт - РИА Новости. Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.
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