Железнодорожный районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Свердловской транспортной прокуратуры и приостановил эксплуатацию парусно-моторных судов «Коматек» и «Игорь Кирнос», которые использовались для коммерческих пассажирских перевозок без регистрации и обязательного освидетельствования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Филипп Киркоров п...
- ВУ Путин повёл себя ...
- Переводчик Путина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым