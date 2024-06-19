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Депутат ГД Нилов: людей не должны привлекать к ответственности за самооборону

Депутат ГД Нилов: людей не должны привлекать к ответственности за самооборону

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, закрепляющий принцип «мой дом — моя крепость». По задумке, поправка в Уголовный кодекс призвана прописать на федеральном уровне право каждого на защиту своего жилища.

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Комментарии
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виктор сапожков
Давно пора ввести этот адекватный закон, тогда преступник подумает прежде чем совершить зло. А то сейчас все законы за защиту преступника, поэтому они и чувствуют себя вольготно!
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