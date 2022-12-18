Де Поль о победе на ЧМ: «Это ключ к вечности. Мы рождены, чтобы бороться, каждый аргентинец это знает»

Де Поль о победе на ЧМ: «Это ключ к вечности. Мы рождены, чтобы бороться, каждый аргентинец это знает»

Родриго Де Поль высказался о победе сборной Аргентины в финале ЧМ-2022. «Альбиселесте» обыграли сборную Франции в серии пенальти (3:3, 4:2 по пенальти).

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