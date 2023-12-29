Хорватский портал Geopolitika.news указывает, что Украина играет ключевую роль в мировых делах. Конфликт на территории Украины будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выполнит свои задачи, и Запад не предоставит ей гарантии безопасности.
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