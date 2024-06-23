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Боуэн о критике сборной Англии: «У нас 4 очка, мы лидируем в группе. А такой шум, будто мы проиграли два матча и идем внизу»

Боуэн о критике сборной Англии: «У нас 4 очка, мы лидируем в группе. А такой шум, будто мы проиграли два матча и идем внизу»

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер ранее назвал игру команды «дерьмом». «Я не знал, что критика [Линекера] настолько жесткая.

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