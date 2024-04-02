Президент Венесуэлы Мадуро заявил о скором визите в РФ

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил, что вскоре посетит Российскую Федерацию.Заявление прозвучало в эфире телепрограммы «С Мадуро +» в ходе беседы с послом РФ в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым.
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