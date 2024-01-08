Скульптуры Линди Ли

В 1980-х годах Ли училась в Школе искусств Челси, Лондон, и Сиднейском колледже искусств, Австралия. В 2001 году она получила степень доктора философии в области изобразительного искусства в Университете Нового Южного Уэльса.
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