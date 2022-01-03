Эмиграция 20.21. Кто и почему уезжал из России в 2021 году

“В следующем году будет 100 лет, как 29 сентября из Санкт-Петербурга отошел в Германию, в порт Штеттен, "философский пароход" – очередной рейс, на котором большевики изгнали из России почти 300 виднейших представителей интеллектуальной элиты.
“В следующем году будет 100 лет, как 29 сентября из Санкт-Петербурга отошел в Германию, в порт Штеттен, "философский пароход" – очередной рейс, на котором большевики изгнали из России почти 300 виднейших представителей интеллектуальной элиты.
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