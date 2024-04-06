Комиссия рекомендовала Путину представить Подносову на пост главы ВС

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Комиссия при президенте РФ рекомендовала Владимиру Путину представить кандидатуру Ирины Подносовой Совету Федерации для назначения председателем Верховного суда, сообщил источник в комиссии.
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