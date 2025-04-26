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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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18 российских гребцов вошли в расширенный список для участия в Универсиаде-2025

Об этом сообщил президент ФГСР Алексей Свирин. «Президиум Федерации гребного спорта России утвердил расширенный список из 18 потенциальных участников Универсиады-2025 для последующей проверки Международной федерацией гребного спорта и дальнейшего допуска к участию в международных соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», – рассказал Свирин.

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