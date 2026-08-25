США могут начать возвращать дипломатов в посольства на Ближнем Востоке

Возвращать в посольства на Ближнем Востоке своих дипломатов, которых эвакуировали на фоне конфликта с Ираном могут на этой неделе начать США, 25 августа сообщает газета New York Times со ссылкой на внутренний документ госдепа.
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