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США могут начать возвращать дипломатов в посольства на Ближнем Востоке

США могут начать возвращать дипломатов в посольства на Ближнем Востоке

Возвращать в посольства на Ближнем Востоке своих дипломатов, которых эвакуировали на фоне конфликта с Ираном могут на этой неделе начать США, 25 августа сообщает газета New York Times со ссылкой на внутренний документ госдепа.

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