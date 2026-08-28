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Highland Copper получила одобрение гранта для медного проекта Copperwood

Highland Copper получила одобрение гранта для медного проекта Copperwood

Компания Highland Copper сообщила о получении последних необходимых одобрений для получения гранта штата Мичиган на сумму 50 миллионов долларов, предназначенного для финансирования разработки медного проекта Copperwood.

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