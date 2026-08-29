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Новости Липецка

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В Липецке с 1 сентября изменится схема движения автобуса № 308к

В Липецке с 1 сентября изменится схема движения автобуса № 308к

Маршрут автобуса № 308к теперь будет заканчиваться на остановке «Парк «Молодёжный»», исключив заезд на кольцо 9-го микрорайона.

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