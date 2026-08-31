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Газета.ру

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Маленький ребенок выбежал на татами, чтобы обнять своего отца во время боя

Маленький ребенок выбежал на татами, чтобы обнять своего отца во время боя

На крупном международном турнире по бразильскому джиу-джитсу и грэпплингу ACB JJ 22 в Стамбуле произошел курьезный случай с участием маленького ребенка.

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