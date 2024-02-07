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Русская весна

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Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Хмельницкий: география ударов по объектам на Украине ширится (ВИДЕО)

Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Хмельницкий: география ударов по объектам на Украине ширится (ВИДЕО)

Серии взрывов прозвучали в Кировоградской, Киевской, Николаевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Харьковской областях утром 7 февраля.

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