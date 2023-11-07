В прокуратуре Москвы назвали самые распространенные способы мошенничества: звонок от сотрудников банка или правоохранительного органа; звонок от родственника, попавшего в ДТП; СМС-рассылка с вредоносными программами; лжеруководитель; интернет-знакомства; мошенничество под предлогом инвестиций; легкий заработок в интернете ("реакции", продвижение товаров); обмен или декларирование денежных средств; ошибочный перевод денег.
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