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Царьград

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8 мая — Марк Ключник: удачный день для покупок, но плохой для уборки

8 мая — Марк Ключник: удачный день для покупок, но плохой для уборки

В этот день в народе празднуют Марка Ключника, православная церковь чтит апостола Марка.После Вознесения Христа Марк проповедовал его учения вместе с апостолами Петром, Павлом и Варнавой.

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