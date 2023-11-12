Фигуристы Мишина и Галлямов не обратили внимания, что побили мировой рекорд

Фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает в спортивных парах вместе с Александром Галлямовым, после победы на четвертом этапе Гран-при России в Казани, призналась, что ей не всегда хватает времени следить за выступлениями пар на международной арене, однако она всегда узнает результаты.
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