Фигуристы Мишина и Галлямов не обратили внимания, что побили мировой рекорд

Фигуристка Анастасия Мишина, которая выступает в спортивных парах вместе с Александром Галлямовым, после победы на четвертом этапе Гран-при России в Казани, призналась, что ей не всегда хватает времени следить за выступлениями пар на международной арене, однако она всегда узнает результаты.