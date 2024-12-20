"Не уверен я, что Украина готова к логике": фронтовая сводка глазами Сладкова

Военкор Александр Сладков честно и без прикрас рассказал о ситуации на передовой.Военкор и специальный корреспондент телеканала "Россия" Александр Сладков назвал в своём Telegram-канале видео прилётов по Украине "безобидными мультиками" в сравнении с итогами восьмилетних ударов противника по Донбассу.