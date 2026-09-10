В Дагестане мужчину осудили на 15 лет лишения свободы за подготовку теракта

Суд в Дагестане приговорил участника террористического сообщества к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта возле здания силового ведомства, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
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