"Здесь много стиральных машин, и им не нужны наши чипы". Депутат Европарламента в Москве

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Комментарии
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И
Иринушка
Как говорил Задорнов - ну тупыыыые.
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6 час.
Александр Зубков
Неужели только этот европей трезвый?
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4 час.
Леонид Руси
Мы всё знаем про все страны о их жизни и питании, о развитии экономики и культуры... А на западе ничего не знают о нас... Надо же быть такими тупорылыми и дикими... Запад живёт в средневековье?
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2 час.

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