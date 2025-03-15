Атака ВСУ захлебнулась кровью у Торецка: Карта специальной военной операции на Украине на 15 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПопытка украинских войск переломить ситуацию на фронте в районе Торецка (бывший Дзержинск) закончилась сокрушительным поражением.