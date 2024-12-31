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Украина столкнулась с дефицитом энергии: "Укрэнерго" бьёт тревогу

Украина столкнулась с дефицитом энергии: "Укрэнерго" бьёт тревогу

Украинские энергетики из "Укрэнерго" призвали граждан сэкономить электроэнергию из-за дефицита мощности в энергетической системе.

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