В Челябинске вышли из строя светофоры на трех оживленных перекрестках

Светофорные объекты на светофорах в центре и на северо-западе Челябинска не работают. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в настоящее время не работают светофоры на пересечениях: Комсомольского проспекта и улицы 40-летия Победы; проспекта Ленина и улицы Свободы; улиц Труда и Российской.