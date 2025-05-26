Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Карелии до конца мая

Республика оказалась под влиянием теплых воздушных масс, которые принес циклон. Максимальная температура в последние дни достигала +24… + 29 градусов тепла, отметили специалисты регионального Гидрометцентра.
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