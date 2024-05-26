Китай: накопители от Tesla

Началось строительство очередной гигафабрики компании Tesla в Китае. В районе Ляньган Шанхая будут производить мощные аккумуляторы Megapack для хранения энергии Завод аккумуляторов Tesla в Китае — первый вне СШАчитайте на monocle.
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