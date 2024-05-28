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Клиника доктора Линько: Профессиональные Ортопеды и Травматологи

К сожалению, приходится констатировать факт, что чрезвычайно многие современные люди каких угодно возрастных групп и социальных положений в Украине уже удостоверились в том положении, что неправильное лечение в больнице после всяческих травм в дальнейшем создает уйму осложнений, а в отдельных жизненных ситуациях и вызывает болевые проявления.

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