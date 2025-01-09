Севастопольца оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*.37-летний мужчина в свободное от работы время интересовался нетрадиционными сексуальными отношениями и активно пропагандировал их в соцсетях, сообщили в полиции Севастополя.
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