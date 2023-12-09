СМИ Испании назвали 4 кандидата на замену Зеленскому

Тупиковая ситуация в зоне СВО обострила борьбу за власть на Украине. Как пишет испанское издание Mundo, конфликт продолжается из-за сложившегося на линии соприкосновения паралича, и аналогичной ситуации в тылу.
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