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Сразу три фракции внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Сразу три фракции внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Законопроект об отмене ЕГЭ и замене его на традиционные государственные экзамены планируют внести в Госдуму в четверг, 6 июня, депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП,– сообщают СМИ.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Дай Бог, заработает! Сталинская («Советская») система образования привела к тому, что мы &quot;делали ракеты, перекрывали Енисей&quot;. ЕГЭ не было. Были экзамены устные и письменные. в школы присылали из РОНО темы для сочинений, вопросы к экзаменам. Чем не ЕГЭ, если выбросить оттуда выбор ответа из предложенных вариантов? ЕГЭ не учит пониманию предмета, а тупое заучивание, без понимания предмета, ведёт к получению безмозглых «специалистов» по окончании учёбы. Экзамен машине ведёт к системе образования, которая направлена на воспитание исполнителя, а не творца. Только в общении можно определить, понимает ли что-либо испытуемый в предмете. Если есть понимание, то формулы всегда можно легко найти в интернете. В этом заключается смысл русской школы. Если спрашивать понимание, то нет смысла вытаскивать билеты наугад, нужно давать их на выбор, и разрешать пользоваться чем угодно при подготовке к ответу, кроме подсказок экзаменатора. Не нужно запрещать пользоваться шпаргалками! Практика показывает, что при отсутствии понимания предмета никакие шпаргалки не помогают! В этом коренное отличие русского образования от Западного. Если ставим цель получить творца - получаем Сталинскую систему образования, включая логику Аристотеля, которую большевики отменяли дважды, а Западные системы нам не подходят. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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LD
Leon Dan
Для этого поднимали фон, накачивали атмосферу в части демонстраций нижнего белья? Власть сама решение принять не может? Стесняется?
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