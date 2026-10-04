Помешает большинство и проблемы с составом.5 октября, в понедельник, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся пять матчей, а самой яркой вывеской обладает противостояние «Ак Барса» и «Локомотив» — финалистов прошлого розыгрыша Кубка Гагарина.