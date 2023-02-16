На западе Панамы произошла авария, которую власти называют самой страшной в истории страны! Водитель автобуса, который перевозил мигрантов, не вписался в поворот на узком участке трассы и на огромной скорости столкнулся с дорожным ограждением.
На западе Панамы произошла авария, которую власти называют самой страшной в истории страны! Водитель автобуса, который перевозил мигрантов, не вписался в поворот на узком участке трассы и на огромной скорости столкнулся с дорожным ограждением.
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