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В Панаме произошла самая страшная авария в истории страны — видео

В Панаме произошла самая страшная авария в истории страны — видео

На западе Панамы произошла авария, которую власти называют самой страшной в истории страны! Водитель автобуса, который перевозил мигрантов, не вписался в поворот на узком участке трассы и на огромной скорости столкнулся с дорожным ограждением.

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