Аэропорты Финляндии из-за помех GPS перешли на систему навигации 1960-х годов

Авиация Восточной Финляндии столкнулась с проблемами в работе GPS. Из-за этого аэропорты в городах Йоэнсуу, Савонлинна и Лаппеенранта решили перейти с устройств спутниковой навигации на устаревшее радионавигационное оборудование, сообщило агентство Reuters.