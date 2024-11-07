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Аэропорты Финляндии из-за помех GPS перешли на систему навигации 1960-х годов

Аэропорты Финляндии из-за помех GPS перешли на систему навигации 1960-х годов

Авиация Восточной Финляндии столкнулась с проблемами в работе GPS. Из-за этого аэропорты в городах Йоэнсуу, Савонлинна и Лаппеенранта решили перейти с устройств спутниковой навигации на устаревшее радионавигационное оборудование, сообщило агентство Reuters.

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