Вице-губернатор Руппель: на Кубани реализуют 88 инвестпроектов

На Кубани реализуют 88 инвестиционных проектов в торговле стоимостью 65 млрд рублей. Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что с начала 2026 года введены объекты на 4,3 млрд рублей и создано более тысячи рабочих мест.
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