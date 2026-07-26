Вице-губернатор Руппель: на Кубани реализуют 88 инвестпроектов

На Кубани реализуют 88 инвестиционных проектов в торговле стоимостью 65 млрд рублей. Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что с начала 2026 года введены объекты на 4,3 млрд рублей и создано более тысячи рабочих мест.